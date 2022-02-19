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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رابطة طياري الخطوط الجوية تعلق على مهارة الطيار المصري في الهبوط بمطار هيثرو بلندن.. فيديو

وليد مراد
وليد مراد

علق الكابتن طيار خالد رفعت، رئيس رابطة طياري الخطوط الجوية، الهبوط العبقري للطيار المصري وليد مراد الذي هبط بمهارة في مطار هيثرو بلندن وسط العاصفة يونس والذي حصل على إشادات عالمية.

 

وقال "رفعت"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "ما حدث فخر لنا كمصريين خاصة بعدما شاهدنا الفيديو الذي أصبح حديث العالم"، متابعا: "شركة مصر للطيران مدرسة حقيقة لتدريب الطيارين في العالم ومصر".

 

وأضاف: "رحلة الكابتن وليد مراد كانت رحلة يومية من مطار القاهرة لمطار هيثرو بلندن، وكانت هناك عاصفة وقت الهبوط، وهو الساعة الثانية ظهرا بتوقيت مصر".

 

وأشار: "شركات الطيران كلها كانت تحاول النزول في المطار لكن فيه منهم اللي نزل بصعوبة  ومنهم اللي فشل في النزول وغير مساره وهبط في مطار آخر".

 

وأوضح: "كابتن وليد يعتبر من أقدم طياري شركة مر للطيران وخبرته تزيد في ساعات الطيران لأكثر من 30 ألف ساعة طيران منذ بدء مسيرته في العمل"، مردفا: "القرار في وقت العاصفة هو قرار الطيار سواء الهبوط بسلام أو بتغير مساره والهبوط في أي مطار آخر".

 

وتابع: "الهبوط الذي حدث يوضح أن خبرة الكابتن وليد في الطيران عالية جدا، جميع الطيارين لديهم المسموح به في النزول وهناك حدود لا نستطيع تعداها ولا المجازفة حينها"، لافتا: "لكن الطيار يستطيع عمل هبوط آمن لإما يتم تغير مسار الرحلة، لكن الكابتن وليد واجه عاصفة قوية جدا ولكنه هبط بشكل سلس عكس كل الطائرات التي هبطت في المطار".

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