حبس خادمة وزوجها سرقا مجوهرات من شقة في التجمع

قررت النيابة، حبس خادمة وزوجها ٤ أيام لقيامهما بسرقة مشغولات ذهبية من داخل مسكن بالقاهرة.

وكلفت جهات التحقيق، رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان تمكن رجال المباحث من ضبط شخصين لقيامهما بسرقة مشغولات ذهبية من داخل مسكن بالقاهرة.

تلقى قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد المواطنين باكتشافه سرقة مشغولات ذهبية من داخل مسكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى الواقعة، وتبين أنها بحوزة أحد الأشخاص “له معلومات جنائية” من الغربية، وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع زوجته التي تعمل طرف المجنى عليه.

تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرت الزوجة بأنها نظراً لطبيعة عملها طرف المجنى عليه وعلمها باحتفاظه بمشغولات ذهبية بمسكنه، اتفقت مع زوجها على ارتكاب الواقعة، حيث قامت بترك أحد أبواب المسكن مفتوحا، وتمكنت والمتهم الثانى من الاستيلاء على المسروقات باستخدام السيارة.

تم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات بمسكنهما، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات، واتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.