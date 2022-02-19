كارتيرون: كورونا وراء استبعاد "زيزو" من مباراة ساجرادا الانجولي

كشف الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سبب استبعاد أحمد سيد زيزو لاعب الوسط من القائمة التي خاضت مباراة ساجرادا الانجولي التي أقيمت اليوم في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



وأكد الجهاز الفني، أن اللاعب تعرض للإصابة بفيروس كورونا وخضع لثلاث مسحات على مدار الأيام الماضية جاءت نتيجتها إيجابية.



وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تعادل سلبيا أمام ساجرادا الأنجولي، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد 11 نوفمبر في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ورفع الأبيض رصيده إلى نقطتين يحتل بهما المركز الثالث في المجموعة في حين يحصد ساجرادا على أول نقطة ليحتل المركز الاخير.