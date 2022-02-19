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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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"الأرصاد": اليوم نهاية حالة عدم الاستقرار في الطقس.. فيديو

صدى البلد

قال الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات بهيئة الارصاد الجوية، أن اليوم هو نهاية حالة عدم الاستقرار وغدا بداية العودة للاستقرار تدريجيا مرة أخرى.
 

وأضاف محمود شاهين خلال مداخلة هاتفية في برنامج "آخر النهار" تقديم الإعلامي محمد الباز على فضائية "النهار"، أنه سيكون لدينا شبوره مائية يصحبها حالة من عدم الرؤية الأفقية حتى الساعة ٩ صباحا وبعد ذلك تعود الأجواء خلال ساعات النهار للاستقرار تماما مع قلة سرعات الرياح.
 

وكشف أن هناك بعض المنخفضات الجوية التي تنشء حالة من عدم الاستقرار تعمل على تكون السحب الممطرة والرعدية على مناطق الجمهورية المختلفة وهذا طبيعي في فصل الشتاء.
 

الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية موعد تحسن الطقس هيئة الأرصاد الأرصاد الدكتور محمود شاهين اخر النهار الطقس

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