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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خبيرة تغذية: الشباب أكثر الشرائح عرضة لزيادة الوزن في مصر

زيادة الوزن
زيادة الوزن

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة تغذية علاجية، إن اكثر الشرائح التي تعاني من زيادة الوزن في مصر هي  الشباب بكل أسف، مشيرة إلى أن قوة المجتمع لا يمكن أن تكون مخوخة ، ولذلك اطلقت مباردة "أطفال بلا سمنة وشباب أصحاء".


وتابعت "دعاء سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن مريض السمنة عليه ان يخفض وزنه حتى لا يكون عرضة للإصابة بتبعات ما بعد مرض السمنة من أمراض، مشيرة إلى أن  مصر دخلت الاحصائية الدولية لمرض السمنة خلال السنوات الاخيرة. 


وأضافت أن مريض السمنة يعاني من الشهية العالية، وعدم وجود مواعيد ثابتة لتناول الطعام، مشيرة إلى أن مريض السمنة غير ممنوع من تناول أي نوع من الطعام ، طالما كان بنسب قليلة معتدلة 


سبب الإصابة بسمنة الجسم الكمثري


قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة تغذية علاجية، إن  كورس البيستا مرخص من قبل وزارة الصحة ، ويساعد على خفض الوزن بصورة صحيحة، مشيرة إلى أن مكمل البيستا يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن اللازمة خلال فترة خفض الوزن. 


وتابعت "دعاء سهيل"، أن هناك ضرورة للحصول على المكملات الغذائية للحفاظ على نضارة البشرة، وعدم تساقط الشعر ، مضيفة أن أصحاب الجسم الكمثري يكون لديهم سمنة وراثية،  ومن خلال المكمل الغذائي المناسب من الممكن خفض الوزن. 


وأضافت أن  صاحب الجسم الكمثري عليه أن يمارس الرياضية يوميًا  سواء من خلال الرياضة المباشرة، أو السير على القدمين ، مشيرة إلى ان  الإصابة بسمنة الجسم الكمثري  ليس ناتجًا من النظام الغذائي ، ولكنه وراثي. 
 

التفاح الأخضر أكسير الحياة


قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة تغذية علاجية، إن  التوت البري يزيد من معدل الحرق داخل الجسم، وعند وجود شهية مرتفعة من الممكن تقليل الشهية من خلال تناول  بعض انواع الأعشاب، محذرة من تناول الطعام ليلاً، لأن الغدة الدرقية المسؤولة عن حرق الدهون لا تعمل ليلاً، وبالتالي الإصابة بزيادة الوزن.


وتابعت "دعاء سهيل"، أن تناول الطعام ليلاً يؤدي إلى الإصابة بسمنة البطن او الكرش التي تعد من أخطر أنواع السمنة،  لان البطن تضم اهم الأجهزة في جسم الانسان، ومن المستحيل أن تقوم هذه الخلايا بدورها على أكمل وجه في ظل تراكم الدهون. 


 ولفتت إلى أن  كورس البيستا يحتوي على خلاصة التفاح  الذي يعد أكسير الصحة ، معقبة :" أي حد عايز يحافظ على صحته إلى أن يطول به العمر ، عليه أن يتناول التفاح الأخضر"

خبيرة تغذية زيادة الوزن التفاح الأخضر دعاء سهيل شباب أصحاء أطفال بلا سمنة

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