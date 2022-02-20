نوّة الشمس الصغرى السبب .. استمرار تساقط الأمطار 3 أيام متواصلة|فيديوجراف

تتعرض حالة الطقس في مصر خلال هذه الفترة الي موجة من الامطار حيث قالت إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد موجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية .



وأضافت إيمان شاكر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "حالة عدم الاستقرار بدأت من الجمعة وذروة الحالة كانت أمس السبت".

نوة الشمس الصغرى

تتعرض مدينة الإسكندرية، والمناطق المطلة على البحر المتوسط، خلال فصل الشتاء للعديد من النوات، التي تصاحبه، ما يدفع وزارة الموارد المائية، لرفع درجة الاستعداد القصوى، وتمر لباقي أنحاء الجمهورية بموجات متقطعة من الصقيع، والاضطرابات الجوية.

تمر مصر الآن بما يسمى نوة « الشمس الصغرى» والتي تؤثر على مياه البحر وتسبب ارتفاعاً في الأمواج وزيادة سرعة الرياح واضطرابها.

تعتبر مدينة الاسكندرية المدينة الوحيدة التي تتعرض لتلك النوات، في كل عام، بمواعيد محددة، قد تتأخر بضعة أيام قليلة فقط لكنها ثابتة، وأطلق عليها الصيادون أسماء تميز كل نوة، والنوات التي تضرب الاسكندرية 18 نوة هم:

- نوة المكنسة

- نوة قاسم وتعتبر من أخطر النوات

- نوة الفيضة الصغرى

- نوة عيد الميلاد

- نوة رأس السنة

- نوة الفيضة الكبرى

- نوة الغطاس

- نوة الكرم

- نوة الشمس الصغرى

- نوة السلوم

- نوة الحسوم وهي أشد النواة برق ورعد

- نوة الشمس الكبرى وهي رياح بلا أمطار

- نوة عوة وتعتبر آخر النوات الباردة

- نوة الخماسين وهي عبارة عن رياح ساخنة

- نوة رياح القطة تعتبر استمرار للرياح الساخنة

- نوة الصليب أو غسيل البلح

- نوة الصليبية

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.