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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد الباز: الأزهر انتصر للعدل بإحياء فتوى حق الكد والسعاية

صدى البلد

قال الإعلامي محمد الباز إن الناس كانت بتقول بعد إعلان شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب،  لإحياء فتوى حق الكد والسعاية أن الزوجه تأخد نصف ثروتها لكن النهارده الأزهر اخرج بيان فيه بعض النقاط تضع حق الكد والسعاية بين قوسين .

وأضاف محمد الباز  خلال برنامجه "اخر النهار" المذاع على فضائية "النهار“ أن أول حاجه وضحها بيان الازهر أن حق الكد والسعاية ليس حق خاصًّا بالزوجة في مال زوجها، بل هو ما يستحقه كل من ساهم بماله أو بجهده في تنمية أعمال أحدٍ وثروته، كالابن والبنت إذا ساهما في تنمية ثروة أبيهما بالمال والعمل أو بأحدهما، وكابن الأخ مع عمّه، ونحو ذلك”. 

وأكد الباز أن الأزهر قال “إن حق الكد والسعاية للزوجه لا يقدر بنصف ثروة الزوج أو ثلثها وإنما يُقدّر بقدر مالِ الزوجة المُضاف إلى مال زوجها وأرباحه، وأجرة سعيها وكدِّها معه، ويمكن للزوجة المطالبة به أو المسامحة فيه أو في جزء منه”. 

وأضاف الباز أن الأزهر يقول " للزوجة أن تتفق مع زوجها على تحرير ما يُثبت حقها في عمله أو ماله قبل مشاركتها معه في تنمية ثروته بالجهد أو المال أو بعد مشاركتها، وإن لم يوثقا الحق كان الإثبات من خلال قواعد الإثبات العامّة شرعًا وقانونًا وعُرفًا".

وأكد الباز أن الأزهر لم ينحاز للمرأة بل انتصر للحق والعدل.

فتوى حق الكد والسعاية إحياء فتوى حق الكد والسعاية شيخ الأزهر محمد الباز الأزهر

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