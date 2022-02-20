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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديوجراف..مشكلة عائلية .. حقيقة اختطاف مدير بنك وخطيبته على الصحراوي

حقيقة اختطاف مدير
حقيقة اختطاف مدير بنك

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لما وصفوه بعملية اختطاف سيدة داخل سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي إلا أن التحريات الأمنية كشفت صحة الواقعة .

حقيقة اختطاف مدير بنك وخطيبته 

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة حقيقة فيديو متداول لسيدة تحاول الهرب من سيارة تسير على الطريق بجوار مديرية أمن الجيزة بالطريق الصحراوي وادعاء ناشر الفيديو أنها مختطفة.

أشارت التحريات إلى أن حقيقة الواقعة تتمثل في أن مالك السيارة المصورة في الفيديو يعمل مدير بنك ،والفتاة التي كانت تستقل معه السيارة خطيبته وحدث بينهما خلاف أثناء استقلالهما السيارة سويا ما دفعها لمحاولة النزول من السيارة أثناء سيرها على الطريق ومحاولة خطيبها إبقاءها داخل السيارة. 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

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