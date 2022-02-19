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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

واشنطن تحذر من عواقب وخيمة للحرب بين أوكرانيا وروسيا

واشنطن تحذر من عواقب
واشنطن تحذر من عواقب وخيمة للحرب على أوكرانيا وروسيا

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه في حال اندلعت حرب بين روسيا وأوكرانيا؛ فسيكون لها عواقب وخمية ومدمرة "على الأوكرانيين الأبرياء.. وعلى روسيا أيضا".

وأضاف بلينكن في مقابلة مع صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية "ليس هناك شك في أن الحرب ستكون لها عواقب وخيمة ومدمرة، أولا وقبل كل شيء، على الأوكرانيين الأبرياء.. ستكون لها عواقب بالطبع على روسيا، بما في ذلك العواقب الوخيمة للغاية التي قد تفرضها العديد من البلدان".

وتابع "بينما نحن مقتنعون بأن بوتين قد اتخذ قراره بالمضي قدما، حتى يحدث ذلك - في الواقع، لن نترك أي جهد دبلوماسي دون القيام به".

وأشار الوزير الأمريكي إلى أنه "في كلتا الحالتين، نحن مستعدون، وهذا ليس من قبيل الصدفة".

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وأوضح بلينكن "هذا يعني أنه سواء كنا نمضي قدما في أي فرص دبلوماسية متبقية، فإننا نقوم بذلك بطريقة منسقة بالكامل.. وإذا تعلق الأمر بمواجهة العدوان الروسي، فنحن أيضا منسقون تماما وسيكون الرد سريعا وموحدا وبشكل متتابع".

وأكد أن "الولايات المتحدة واثقة تمامًا من البيانات الاستخباراتية التي تحصل عليها بشأن الموقف بين روسيا وأوكرانيا".

وشدد على أن الوضع في أوكرانيا يتطور وفقا للسيناريو الذي توقعته واشنطن، قائلا إن الولاات المتحدة على استعداد للرد على أي "اعتداء من روسيا" في حال دعت الضرورة لذلك.

وفي ذات السياق، قال بلينكن إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، مستعد دائمًا لمقابلة نظيره الروسي فلاديمير بوتين إذا كانت هذه الاتصالات تساعد في تعزيز السلام.

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، السبت، إنه لا يعتقد أن الحديث عن غزو روسي محتمل لأوكرانيا ينطوي على أية "خدعة".

واعتبر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حشد الأدوات المطلوبة لشن ما وصفه بـ"غزو ناجح".

من جانبه، قال رئيس وزراء بولندا ماتيوس موراويكي السبت، إن بلاده مستعدة لتزويد أوكرانيا بأسلحة دفاعية إضافية، بعد تصاعد التوترات بشأن التهديد بغزو روسي، لأوكرانيا.

وأضاف مورافيكي خلال مؤتمر صحفي في ميونيخ "مستعدون لتقديم إمدادات إضافية من الأسلحة الدفاعية، أسلحة تستخدم للدفاع عن الأراضي الأوكرانية والدفاع عن المدن والناس ضد اعتداءات الجيش الروسي".

في سياق آخر، أعربت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، عن القلق البالغ من التهديد العسكري الروسي بشأن أوكرانيا، ووصفته بأنه "غير مبرر"، وذلك عقب اجتماع لوزراء خارجية الدول السبع والممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في ميونيخ بألمانيا.

وقالت المجموعة في بيان نشرته وزارة الخارجية الألمانية إن "الحشد غير المبرر للقوات العسكرية الروسية هو أكبر انتشار في القارة الأوروبية منذ نهاية الحرب الباردة ويشكل تحدياً للأمن العالمي والنظام الدولي".

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