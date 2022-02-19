"التنمية المحلية" توضح جهود مواجهة موجة الطقس السيئ..فيديو

قال خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية ، إن الوزارة استمر بها عمل غرفة العمليات لمواجهة موجة الطقس السيء من خلال الربط مع الغرفة المركزية في رئاسة مجلس الوزراء وهذا مع ربط غرف العمليات في جميع المحافظات لمتابعة تطورات وضع الطقس في مختلف المحافظات .

أضاف خالد قاسم خلال مداخلة هاتفية في برنامج " المواجهة " المذاع علي قناه اكسترا نيوز ، إن اليوم تم سقوط أمطار علي محافظة القاهرة والقليوبية والمنوفية والإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط ، مؤكدا أن الأن هناك نشاط للرياح علي بعض المحافظات وها ما ورد إلي الوزارة من خلال تقرير متابعة حالة الطقس في المحافظات .

وأوضح خالد قاسم ، إنه بسبب طقس اليوم تم غلق ميناء كفر الشيخ وميناء العريش وتم غلق طيق غارب في محافظة البحر الأحمر وغلق طريق الغردقة غارب وتم سقوط 2 عمود كهربي في الفيوم وسقوط نخلة علي عمود كهربائي في مركز الفيوم وتم سقوط منزل أيضا في الفيوم .