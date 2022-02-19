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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المالية تبيع أذون خزانة بـ12.5 مليار جنيه.. غدا

وزارة المالية
وزارة المالية

رفعت وزارة المالية  من حجم طرحها لأجلي خزانة 91 و 273 يوما  بمقدار 1.5 مليار جنيه غدا الأحد .

وقال تقرير صادر عن وزارة المالية إنها لجأت لطرح أذون خزانة من أجلي 91 و273 يوما، للاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية عبر آلية أدوات الدين المحلي للسيطرة علي فجوتها التمويلية 

ذكر التقرير إنه سيتم بيع أذون خزانة من أجلي 91 و 273 يوما بقيمة 12.5 مليار جنيه، لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة.

ورفعت وزارة المالية من حجم اقتراضها من البنوك والمؤسسات المالية علي أساس أسبوعي بمقدار 1.5 جنيه واحد، بعد أن طرحت أجلي 91 و 273 يوما خلال الأسبوع الماضي بـ 11 مليار جنيه.

وعهدت  وزارة المالية،  لـ البنك المركزي المصري بعمليات طرح أدوات الدين المحلي  من بينها أجلي 91، و273 يومًا، ضمن مستهدفاتها للاقتراض من آليات سندات وأذون الخزانة خلال الأسبوع الجاري.

وتستهدف وزارة المالية عن طرح أجل 91 يوما بـ 3مليار جنيه و أجل 273 يوما بـ 9.5 مليار جنيه.

وتبلغ جملة الاحتياجات التمويلية لهذا الأسبوع 35,5مليار جنيه.

ومع طرح الحكومة لأجلي 91 و 273 يوما بقيمة 11 مليار  جنيه اليوم الأحد يتبقى لها طرحان اثنان بقيمة 23مليار جنيه سيتم طرحهما الاثنين والخميس من الأسبوع الجاري.

ورفعت وزارة المالية هذا الأسبوع من حجم طرحها لأدوات الدين المحلي بمقدار 1.5 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي.


اقتراض في 3 أشهر

وطرحت الحكومة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري وتحديدا في الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضي، أدوات دين بـ 587 مليار جنيه منها 410 مليار جنيه في صورة أذون خزانة177 مليار جنيه في صورة سندات خزانة.

وجاءت توزيعات تلك القروض في شهري يوليو و سبتمبر الماضيين بـ 182.5 مليار جنيه علي التوالي و 222 مليار جنيه في أغسطس من نفس العام.

وزارة المالية الفجوة التمويلية اخبار مصر أذون خزانة مال واعمال

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