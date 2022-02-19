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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

«الصحفيين»: فتح باب الحجز للدفعة الخامسة لدورة أكاديمية ناصر العسكرية

صدى البلد

أعلنت لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين فتح باب الاشتراك في الدورة التدريبية الخامسة: "أساليب التفكير والدراسات المستقبلية" بأكاديمية ناصر للعلوم العسكرية العليا.


وقال حماد الرمحي السكرتير العام المساعد رئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب بالنقابة، إن الدورة تشتمل على العديد من المحاور الرئيسية من أبرزها أسس ومفاهيم الدراسات المستقبلية، وخصائص وابعاد مجتمع المعلومات، وحرب المعلومات وأثرها على المجتمع، وأسس ومبادئ تحليل المعلومات، وبناء السيناريوهات في الدراسات المستقبلية، وأساليب التفكير لاجتياز تحديات الأمن القومي، وركائز وتحديات الأمن القومي، ودور الإنترنت في اختراق العقول وتوجيه المجتمع.


كما تشمل الدورة الذكاء الاصطناعي، والتفكير التصميمي والإبداع المؤسسي، ودراسة العقل البشري والتفكير، وأساليب كتابة الأوراق السياسية، وأدوات فهم النظام الدولي، ومبادئ التفكير الناقد، العصف الذهني، والتفكير الإبداعي. 


وأوضح الرمحي أن الدورة ستنطلق في ١٢ مارس المقبل ولمدة ١٥ يوما من السبت للأربعاء، مؤكدا أن المتدرب سيحصل على شهادة معتمدة من أكاديمية ناصر العسكرية العليا.

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