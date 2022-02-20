أخبار الفن| حقيقة عقوبة عمر كمال .. سر غياب يوسف الشريف عن دراما رمضان

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، ونستعرض أبرزها:



الموسيقار خالد الكمار يكشف لـ صدى البلد كواليس موسيقى الاختيار ٣

حل الموسيقار خالد الكمار، ضيف ندوة وتكريم بموقع “صدى البلد”، وكشف كواليس موسيقى مسلسل “الاختيار 3”.

محمد رمضان يشارك جمهوره بصورة من مسلسل المشوار عبر إنستجرام |شاهد

نشر الفنان محمد رمضان ، صورة من كواليس مسلسل المشوار المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل ، وذلك عبر حسابه بموقع “ انستجرام”.

شيري عادل عن البطولة النسائية في السينما: زمان كانت منتشرة بشكل أفضل| فيديو

كشفت النجمة شيري عادل خلال ندوتها في موقع صدى البلد عن سبب تراجع البطولة المطلقة النسائية في السينما .



خاص| احنا مش ضده .. مستشار نقابة المهن الموسيقية يكشف حقيقة عقوبة عمر كمال

كشف محمد أبو اليزيد مستشار نقابة المهن الموسيقية، حقيقة عقوبة عمر كمال بعد أزمته الأخيرة.

بسبب فيلم .. يوسف الشريف يغيب عن دراما رمضان المقبل

يغيب النجم يوسف الشريف عن دراما رمضان المقبل 2022 ؛ حيث فضل التركيز فى تقديم فيلم جديد يعود به إلى السينما بعد غياب ٤ سنوات .

ريهام حجاج عن “عروس الإسماعيلية”: "عايز تضرب مراتك أعملوا ده في بيتكم

علقت الفنانة ريهام حجاج، على الواقعة المعروفة إعلاميا بـ “ عروسة الاسماعيلية ” ضرب الزوج لزوجته التي أثارت جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.