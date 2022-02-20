مصر من ٦ دول إفريقية ستمتلك تكنولوجيا mRNA لتصنيع أحدث أنواع اللقاحات .. متحدث الصحة يوضح

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مصر هي واحدة ضمن 6 دول إفريقية ستُنقل لها تكنولوجيا "Mrna" لتصنيع اللقاحات، موضحاً أن هذا يرجع إلى الإرادة السياسية لتوطين صناعة الدواء في مصر، وذلك بتوجيهات من الرئيس السيسي.

وأضاف حسام عبد الغفار في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن هناك بنية تشريعية تمكن المصنعين من العمل طبقاً لقواعد حاكمة واضحة، وهما: قانون هيئة الدواء، وقانون البحوث الإكلينيكية، مضيفاً أن مصر لديها قدرة بشرية على القيام بهذا التصنيع.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة أن ذلك بالإضافة إلى أن التجهيزات والمصانع الموجودة في مصر، سواء المملوكة للدولة في فاكسيرا، أو المصانع الأُخرى الغير مملوكة للدولة، بالإضافة إلى القدرة على الوصول من خلال شبكة طرق حقيقية تسطيع أن تربط مصر بعضها ببعض، وشبكة نقل حقيقية تستطيع أن تنقل هذه اللقاحات إلى دول العالم كلها.

ونوه حسام عبد الغفار أن نقل التكنولوجيا لا يعني الحصول على المادة الخام للتصنيع، ولكن يعني إنتاج حقيقي لـ اللقاحات باستخراج المواد الخام لنقل اللقاح "mRNA"، وهو أحدث أنواع اللقاحات.

وعقب المتحدث باسم وزارة الصحة قائلاً: "بدأت الدولة المصرية خلال الأيام القليلة الماضية، في وضع خطة تنفيذية لتطبيق هذا التصنيع في مصر، وبالتالي تصبح مصر مركزاً إقليمياً ودولياً في تصنيع اللقاحات".