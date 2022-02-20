كيف يمكن تطوير مهنة الصحافة في العصر الرقمي؟..فيديو

قال خالد ميري رئيس تحرير جريدة الأخبار ، إن التحديث الذى يتم الأن في الصحافة الورقية هو جزء مهم لربطه بالصحافة الإلكترونية وبالتالي للحفاظ علي دور الصحافة الرائد في مصر يجب مراعاة التطور التكنولوجي الذى يحدث في العالم .

واضاف خالد ميري خلال تصريحات في برنامج " أخر ساعة " المذاع علي قناة " اكسترا نيوز " ، إن الجرائد الورقية يجب أن يكون لها مواقع الكترونية لنشر الأخبار التي تحدث لحظة بالحظة ، مؤكدا أن الصحيفة الورقية تنشر محتوي أخر يحافظ علي ريادتها ومصداقيتها واستمرارها .

ومن جانبها أوضحت سهير عثمان أستاذ الإعلام ، إن الصحيفة الورقية لا تقدم ألا نص وصورة أما الصحافة الإلكترونية تقدم فيديوهات ووثائق متعددة ، مشيرة إلي أن الصحافة الورقية تعتمد علي طبيعة المضمون الجاذب وهذا عكس الصحافة الإلكترونية التي تحتوي علي العديد من عوامل جذب القراء .