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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كيف يمكن تطوير مهنة الصحافة في العصر الرقمي؟..فيديو

الصحافة الإلكترونية
الصحافة الإلكترونية

قال خالد ميري رئيس تحرير جريدة الأخبار ، إن التحديث الذى يتم الأن في الصحافة الورقية هو جزء مهم لربطه بالصحافة الإلكترونية وبالتالي للحفاظ علي دور الصحافة الرائد في مصر يجب مراعاة التطور التكنولوجي الذى يحدث في العالم .

واضاف خالد ميري خلال تصريحات في برنامج " أخر ساعة " المذاع علي قناة " اكسترا نيوز " ، إن الجرائد الورقية يجب أن يكون لها مواقع الكترونية لنشر الأخبار التي تحدث لحظة بالحظة ، مؤكدا أن الصحيفة الورقية تنشر محتوي أخر يحافظ علي ريادتها ومصداقيتها واستمرارها .

ومن جانبها أوضحت سهير عثمان أستاذ الإعلام ، إن الصحيفة الورقية لا تقدم ألا نص وصورة أما الصحافة الإلكترونية تقدم فيديوهات ووثائق متعددة ، مشيرة إلي أن الصحافة الورقية تعتمد علي طبيعة المضمون الجاذب وهذا عكس الصحافة الإلكترونية التي تحتوي علي العديد من عوامل جذب القراء .

 

التطور التكنولوجي الإلكترونية استاذ الاعلام الاعلام خالد ميري مصر

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