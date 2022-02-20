هشام يكن : الزمالك أضاع فوزا سهلا أمام ساجرادا المتواضع

قال هشام يكن، نجم الزمالك الأسبق، إن الزمالك أضاع فوزا سهلا أمام ساجرادا الأنجولي المتواضع، في المباراة التي جرت مساء اليوم، بدوري الأبطال.



وأضاف هشام يكن، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة « صدى البلد»، إن العامل النفسي مهم جدا ويؤثر على اللاعبين ومستواهم داخل الملعب، مؤكدا إن الزمالك كان قريبا من تحقيق الفوز أمام منافسه الأنجولي المتواضع.



وتابع :" لاشك أن غياب طارق حامد وأحمد سيد زيزو، من أهم أسباب التعادل، الزمالك افتقد الترابط بين وسط الملعب، وللأسف كل لاعب حاليا يبحث عن مستقبله ولم يعد الأمر كما كان في الماضي، وهو التضحية من أجل الكيان".

وأكمل:" ساجرادا كان يمكن أن يسجل أكثر من هدف في الزمالك لولا تألق محمد أبوجبل، وأطالب لاعبي الزمالك، ببذل أقصى جهد ممكن من أجل إسعاد جماهير القلعة البيضاء".