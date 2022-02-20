كابتن وليد مراد يحكي تفاصيل هيوطه بمطار هيثرو خلال العاصفه يونيس

علق الطيار وليد مراد على هبوطه في مطار هيثرو بلندن رغم وجود العاصفه "يونيس" بفرنسا والتي تسببت في حالة عير طبيعية من عدم الاستقرار بسبب نشاط الرياح القويه .



وقال الطيار وليد مراد خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج من مصر ان الذي يقدمة الإعلامي " عمرو خليل على قناة " cbc " انه يعلم بالعاصفة قبل انطلاق الرحلة

الوصول إلى المطار أخبرت الركاب بسوء في الأحوال الجوية وعلم بها الركاب من قبل ".



وأضاف وليد مراد " أنه الطيار مسموح له بمحاولة للهبوط في المطار واذا فشل يقوم بتغير المسار وطبقا للمعايير فإحنا بننزل ودخلت المدرج عادي وقرار أي كابتن أنه يهبط في المدرج بتكون طبقا للأصول وأشياء معينه”.





وأكد وليد مراد أن مصر بها عدد كبير من الطيارين المميزين والمتدربين على أعلى مستوى .