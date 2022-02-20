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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العود تدريجيا لاستقرار الأحوال الجوية وتحذير من الشبورة المائية

صدى البلد

قالت الدكتور منار غانم عضو هيئة الاصارد الجوية، إن محافظات البحر الأحمر هى الأكثر تأثرا بحالة عدم الاستقرار الجوية والامطار كانت متفاوته الشد ورعدية على شكال البلاد والقاهرة والوجه البحري .
 

وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج " من مصر " المذاع على قناة " cbc" تقديم الإعلامي عمرو خليل، أن اليوم انخفضت درجات الحرارة ومتوقع خلال ساعات الليل إن تكون شديدة البرودة على كافة أنحاء الجمهورية مع تساقط الثلوج على مرتفعات سانت كاترين .
 

وأكدت منار غانم، انه بداية الغد تبدأ حالة الطقس في التحسن بارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بارتفاع ٤ درجات حرارة عن اليوم وحذرت من ارتفاع فرص وجود الشبورة المائية .

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