لميس الحديدي: 3 أمور يجب مراعاتها عند تطبيق قرارات الاعتمادات المستندية بالاستيراد..فيديو

قالت الإعلامية لميس الحديدي في تعليقها على الاعتراضات الواسعة التي طالت قرار البنك المركزي باعتماد نظام الاعتمادات المستندية أن الحكم في فعالية القرار وأثره هو التطبيق على الأرض ".

تابعت الحديدي خلال برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON" قائلة : "في وجهات نظر مختلفة وقطاعات واسعة تقدمت بطلبات لإعفاء قطاعتها من العمل بالنظام الجديد كون كل قطاع له خصوصية ".

وأوضحت أنه يجب أن يكون نصب أعيننا ثلاثة أمور رئيسية في تطبيق القرار على الأرض قائلة : " صحيح القرار هدفه هو ضبط عمليات الاستيراد، لكن يبقى الضابط الأكبر والحاكم للأمر هو ضبط الاستيراد عبر تشجيع الصناعة والاستثمار ، وليس بقرارات إدارية ".

وواصلت الحديدي: ثاني الأمور التي يجب أخذها في الاعتبار هو ضرورة النظر لسعر المنتج بغية التصدير عشان مايقلش أو مايتعلق بالسوق المصري مش عاوزين نزود الأسعار على المواطنين خاصة أننا بالفعل نشهد موجة تضخم عالمية ".

أكملت : " الأمر الثالث وهو الأهم في الحلقة هو الاستثمار ثم الاستثمار ثم الاستثمار ودائماً صانع القرار عندما يأخذه يطرح تساؤلات : هل القرار بالفعل يشجع الصناعة ويسهل أمور الصناعة والمصنع أم يعقدها ؟ سأترك الإجابة لكم ".

أتمت : " المهم في اتخاذ القرارات أن ننظر نظرة أكبر للإشارات التي تتبع اتخاذ القرار وهي هل الإشارات التي نرسلها للعالم تحمل في طياتها المصداقية والثقة ؟ وهل هي إشارات تعني أننا نغير قرارانا ؟ فالاقتصاد في النهاية هو عبارة عن إشارات، ولابد من النظر بشكل أشمل، وأن تكون الإشارات حقيقية داعمة للاقتصاد ".