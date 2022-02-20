محافظ البحر الأحمر : يكشف تأثير حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على المحافظة

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر ، لا يوجد أي أضرار وخسائر من موجة الطقس السيئة التي مرت بها المحافظة.



وأكد محافظ البحر الأحمر خلال برنامج خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج " من مصر " المذاع على قناة " cbc" تقديم الإعلامي عمرو خليل، ان حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدأت ٤ فجرا وبدأت بأفكار شديد من الشمال اتجاه الزعفرانه واتجهت لراس غارب وتحولت في الصباح الي سيول .



وكشف ان السيول تسببت في قطع الطريق عند الكيلو ٥٥ والكليو ٦٠ في الطريق الواصل بين رأس غارب والغردقة وتم غلق الطريق لمدة ٤ ساعات وفتح الساعه واحد ظهرا وتم فتح جميع الطرق الان ولا يوجد طرق مغلقه .

