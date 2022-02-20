بنيو لوك.. مي سليم تتألق في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة مي سليم صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام ".

وظهرت مي سليم بإطلالة جذابة بنيولوك بشعر أصفر قصير ، مما حازت علي إعجاب متابعيها .

يذكر ان كانت الطفلة "لي لي" ابنة الفنانة مي سليم، فاجأت والدتها على الهواء بمداخلة في أثناء استضافة الإعلامية لميس الحديدي لها رداً على تصريحات والدتها التي قالت فيها أنها تعاني الامرين مع ابنتها بسبب الدراسة الأونلاين نتيجة ظروف جائحة كورونا، قائلة : فعلاً الدراسة أونلاين صعبة وبواجه بداية اليوم أني مش ببقى فايقة وعاوزة أنام تاني ومش بحس أني فايقة غير الساعة 1 الظهر ".

وتابعت لي لي: " مش بتخانق مع ماما عادة غير في وقت الامتحانات"، لتعقب والدتها: فعلا بنتخانق وقت الامتحانات عشان بيبقى عندنا كتير، وبالذات في امتحان اللغة العربية.