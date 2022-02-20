حول قرار الاستيراد.. مواجهة ساخنة بين جمعية مستثمري برج العرب والبنك الأهلي |شاهد

علق المهندس فرج عامر، رئيس جمعية مستثمري برج العرب، حول قرار البنك المركزي بوقف مستندات التحصيل الاستيرادية، قائلاً: "مصر مبتاخدش قرار إالا بعد دراسة دقيقة جداً .. خاصة انها تمر الآن بوقت حرج مقارنة بدول العالم".

وأضاف فرج عامر خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، قائلاً: "أنا مبسوط جداً إن الدولة استثنت في هذا القرار بعض المواد الغذائية الضرورية مثل: اللحمة ولبن البودرة .. ولكن أتمنى أن يتسع الأمر قليلاً".

وتابع رئيس جمعية مستثمري برج العرب: "يعني أنا دلوقتي بصدر منتجات والدولارات كلها بتيجي من التصدير .. هل أنا المفروض افتح اعتماد بالفلوس اللي باخدها من التصدير ديه؟".

ورد يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي قائلاً: "الاعتماد أحسن لأنك هتقدر تاخد عليه خصم من المورد نفسه"، مشيراً إلى أن الاستيراد فقط هو الذي يخضع للقرار، ولكن التصدير لا يخضع.