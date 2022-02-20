مجلس الدولة يستقبل ملفات خريجى عين شمس للتعيين.. اليوم

يستقبل مجلس الدولة، اليوم الأحد، خريجى كلية الحقوق بجامعة عين شمس لتسليم ملف وظيفة مندوب مساعد، بعد عملية سحب الملفات التى تمت من 2 فبراير وحتي 9 فبراير 2022، حيث تتضمن المسابقة تعيين الإناث لأول مرة فى تاريخ المجلس.

وعن شروط التعيين، قال المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة- نائب رئيس مجلس الدولة، لابد أن يكون المتقدم من الخريجين والخريجات الحاصلين علي تقدير جيد على الأقل، وألا يزيد العمر عن 30 عاماً، وأن يجتاز المقابلة الشخصية، وأن تثبت لياقته الصحية، ويتم تقديم المستندات مستوفاه خلال المدة من يوم السبت الموافق 19 فبراير 2022، حتى نهاية عمل يوم الخميس الموافق 3 مارس 2022، وإنه سيتم إخطار المتقدمين والمتقدمات على التليفون أو عنوان البريد الإلكترونى بموعد المقابلة المحدد له.