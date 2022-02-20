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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وظيفة مندوب مساعد.. مجلس الدولة يستقبل خريجي حقوق عين شمس اليوم | تفاصيل

مجلس الدولة
مجلس الدولة

للمتقدمين على وظائف مندوب مساعد في مجلس الدولة، يستقبل اليوم الأحد مجلس الدولة خريجي كلية الحقوق - جامعة عين شمس.

وفي إطار التقدم على وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، يستقبل اليوم الأحد الموافق ١٩ فبراير ٢٠٢٢ مجلس الدولة، خريجى كلية الحقوق - جامعة عين شمس لتسليم الملف الخاص بوظيفة مندوب مساعد.

وتأتي عملية تقديم الملف في مجلس الدولة بعد عملية سحب الملفات التى تمت من 2 فبراير وحتي 9 فبراير 2022.

وتضمنت مسابقة التعيين في وظيفة مندوب مساعد في مجلس الدولة تعيين الإناث للمرة الأولى في تاريخ مجلس الدولة.

- شروط التعيين في وظيفة مندوب مساعد
وعن شروط التعيين والتقدم لوظيفة مندوب مساعد في مجلس الدولة تتضمن الشروط..

- لابد أن يكون المتقدم من الخريجين والخريجات الحاصلين علي تقدير جيد على الأقل.

- ألا يزيد العمر عن 30 عاماً.

- أن يجتاز المتقدم للوظيفة المقابلة الشخصية، وأن تثبت لياقته الصحية.

ويتم تقديم المستندات مستوفاه خلال المدة من يوم السبت الموافق 19 فبراير 2022، حتى نهاية عمل يوم الخميس الموافق 3 مارس 2022.

كما أعلن مجلس الدولة عن إنه سيتم إخطار المتقدمين والمتقدمات على التليفون أو عنوان البريد الإلكترونى بموعد المقابلة المحدد له.

وظائف مندوب مساعد في مجلس الدولة مجلس الدولة خريجي كلية الحقوق مندوب مساعد بمجلس الدولة جامعة عين شمس

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