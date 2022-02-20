وظيفة مندوب مساعد.. مجلس الدولة يستقبل خريجي حقوق عين شمس اليوم | تفاصيل

للمتقدمين على وظائف مندوب مساعد في مجلس الدولة، يستقبل اليوم الأحد مجلس الدولة خريجي كلية الحقوق - جامعة عين شمس.

وفي إطار التقدم على وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، يستقبل اليوم الأحد الموافق ١٩ فبراير ٢٠٢٢ مجلس الدولة، خريجى كلية الحقوق - جامعة عين شمس لتسليم الملف الخاص بوظيفة مندوب مساعد.

وتأتي عملية تقديم الملف في مجلس الدولة بعد عملية سحب الملفات التى تمت من 2 فبراير وحتي 9 فبراير 2022.

وتضمنت مسابقة التعيين في وظيفة مندوب مساعد في مجلس الدولة تعيين الإناث للمرة الأولى في تاريخ مجلس الدولة.

- شروط التعيين في وظيفة مندوب مساعد

وعن شروط التعيين والتقدم لوظيفة مندوب مساعد في مجلس الدولة تتضمن الشروط..

- لابد أن يكون المتقدم من الخريجين والخريجات الحاصلين علي تقدير جيد على الأقل.

- ألا يزيد العمر عن 30 عاماً.

- أن يجتاز المتقدم للوظيفة المقابلة الشخصية، وأن تثبت لياقته الصحية.

ويتم تقديم المستندات مستوفاه خلال المدة من يوم السبت الموافق 19 فبراير 2022، حتى نهاية عمل يوم الخميس الموافق 3 مارس 2022.

كما أعلن مجلس الدولة عن إنه سيتم إخطار المتقدمين والمتقدمات على التليفون أو عنوان البريد الإلكترونى بموعد المقابلة المحدد له.