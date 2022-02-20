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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| تفاصيل الدورة التاسعة من مهرجان فاتن حمامة.. خالد الصاوي يعلق على فيلم تماسيح النيل.. كواليس مسلسل ريفو

صدى البلد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، ونستعرض أبرزها:
 

دنيا سمير غانم تتذكر والديها : ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا

حرصت الفنانة، دنيا سمير غانم على الدعاء  لوالديها الفنان الكبير سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، من خلال صفحتها الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
 

إقامة الدورة التاسعة من مهرجان فاتن حمامة بباريس| تفاصيل

قررت إدارة مهرجان فاتن حمامة السينمائي برئاسة المنتجة ماجي أنور، أن تقام الدورة التاسعة من المهرجان بباريس بشهر مايو القادم بعيد ميلاد السيدة فاتن حمامة .
 

صدقي صخر يكشف تفاصيل مسلسل ريفو

قال الفنان صدقي صخر خلال لقائه مع كاميرا برنامج شو تايم، المذاع على قناة cbc إنه يشارك في مسلسل ريفو الذي سيعرض على منصة واتش ات قريبًا.

 

إيمي طلعت زكريا تتذكر والدها بصورة جديدة وتعلق : بحبك
تذكرت  إيمي طلعت زكريا والدها الراحل بصورة  جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

 

خالد الصاوي: انا من جمهور الفنانين الشباب المشاركين في تماسيح النيل| خاص

كشف الفنان خالد الصاوي عن اسباب حماسة للتواجد في فيلم تماسيح النيل الذي يعرض حاليا في دور العرض
 

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