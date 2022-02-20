البحرين.. طقس غائم مع فرصة لتساقط الأمطار

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات فى البحرين أن الطقس المتوقع اليوم، الأحد، في مملكة البحرين سيكون غائماً مع فرصة لتساقط أمطار أحياناً.

وتوقعت الأرصاد البحرينية بأن تكون الرياح جنوبية شرقية بوجه عام من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة أحياناً ثم تتحول إلى شمالية غربية في وقت لاحق من النهار.

وقالت أن ارتفاع الموج سيكون من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر.

وتسجل درجة الحرارة العظمى 27 درجة مئوية والصغرى 17 درجة مئوية، أما الرطوبة النسبية: العظمى 85% والصغرى 15%.