بعد مصرع 4 أشخاص.. كاميرات المراقبة تكشف ملابسات حادث تصادم بطريق النصر

لقي 4 أشخاص مصرعهم، إثر تصادم مروع وقع بين سيارة نقل وأخرى نصف نقل ب طريق النصر.

تلقت عمليات نجدة القاهرة ، بلاغا بوقوع تصادم بين سيارتين ووجود جثث أمام شارع مكرم عبيد ب طريق النصر.

علي الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ، وتم العثور علي جثث ٤ أشخاص، وتبين من الفحص أن عجلة القيادة اختلت في يد سائق النقل فقام بدهس السيارة الأخري، مما تسبب في مصرع ال ٤ أشخاص.

كما كشفت المعاينة عن نزول سائق النقل بمقطورة بسرعه كبيرة من أعلي كوبري ليصطدم بالسيارة الأخري.

تم تحرير محضر بالحادث وجار تفريغ كاميرات المراقبة، لكشف ملابسات الحادث وتولت النيابة التحقيق.