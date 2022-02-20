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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الجنوبية تسجل لثالث يوم أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بـ"كورونا"

صدى البلد

أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم /الأحد/ عن تسجيل 104 آلاف و829 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، في حصيلة قياسية جديدة تشهدها البلاد لليوم الثالث على التوالي؛ ليصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و962 ألفاً و837 حالة.

وأفادت الوكالة - في بيان نقلته وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية عبر موقعها الرسمي - بأنه تم تسجيل 51 حالة وفاة ناجمة عن فيروس "كورونا" خلال الفترة نفسها، وبذلك ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 7 آلاف و405 حالات.
 

كالة مكافحة الأمراض والوقاية

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