مفاجأة.. مانشستر يونايتد يرحب برحيل كريستيانو رونالدو

أكد تقرير صحفي، أن إدارة نادي مانشستر يونايتد، رحبت برحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن كريستيانو رونالدو يستهدف الرحيل عن مانشستر يونايتد، الصيف المقبل، حال فشل الفريق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة البريطانية، أن إدارة مانشستر يونايتد لن تقف عائقا أمام رغبة كريستيانو رونالدو حال طلب اللاعب الرحيل.

أوضحت الصحيفة، أن مسؤولو نادي مانشستر يونايتد يرون أن التعاقد مع كريستيانو رونالدو كان خطأ من البداية، حيث تم ضم اللاعب لأسباب تسويقية بالإضافة لمنع انتقاله إلى مانشستر سيتي.

يذكر أن صحيفة “ذا صن” أكدت في شهر سبتمبر الماضي، أن كريستيانو رونالدو يحلم بالاعتزال في مانشستر يونايتد، ولكن يبدو يبدو أن النجم البرتغالي تراجع عن قراره بسبب تدهور نتائج الفريق.

وكان رونالدو عاد إلى صفوف مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من يوفنتوس الإيطالي، لمدة موسمين، لمدة موسمين، مع إمكانية التمديد لموسم ثالث.

أرقام رونالدو مع مانشستر يونايتد:

شارك رونالدو مع مانشستر يونايتد في 27 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالهم 15 هدفا، وصنع 3 آخرين.

ويحتل كريستيانو رونالدو المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 9 أهداف.