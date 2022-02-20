العراق.. الكشف عن طبيعة إنفجار في الموصل

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، بإنفجار مخلفات حربية لداعش في مدينة الموصل.

وقال المصدر وفق السومرية نيوز، إن "الانفجار الحاصل هو نتيجة تفجير مخلفات حربية لعصابات داعش".

وأضاف أن "التفجير تحت السيطرة ضمن قاطع مسؤولية الفرقة السادسة عشر في منطقة باطنايا شرقي الموصل في محافظة نينوى".

وكانت أفادت وسائل الإعلام العراقية، اليوم الأحد، بانطلاق عملية أمنية في العاصمة بغداد لملاحقة فلول تنظيم داعش.

ووفق لوكالة "شفق نيوز"، صرح مصدر أمني مسؤول بأن قوات الحشد الشعبي قد شرعت اليوم، الأحد، بعملية امنية في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد لملاحقة فلول تنظيم داعش وتأمين زيارة دينية.

وتأتي هذه العملية بالتزامن مع اقتراب إحياء زيارة وفاة الامام موسى بن جعفر الكاظم الإمام السابع لدى المسلمين الشيعة الإمامية حيث يقصد الآلاف من داخل وخارج العراق مدينة الكاظمية في بغداد بهذه المناسبة في نهاية شهر رجب.