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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تلاميذ رياض الأطفال بمدرسة بالدقهلية يرفعون علم مصر في حصة عيد الشرطة|صور

تلاميذ يرفعون علم
تلاميذ يرفعون علم مصر

وزعت إدارة مدرسة علي بن أبي طالب ببلقاس بمحافظة الدقهلية، علم مصر على تلاميذ رياض الأطفال بمناسبة عيد الشرطة.

وحرصت إدارة المدرسة على الحديث مع تلاميذ رياض الأطفال عن تضحيات رجال الشرطة المصرية، وأهمية الدور الذي يقدمونه لحماية أبناء الوطن.

وأكدت الدكتورة راندة شاهين، رئيس قطاع التعليم العام بـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في خطاب رسمي لجميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، أنه تقرر تخصيص الدرس الأول في الحصة الأولى في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2021 / 2022 في جميع المدارس للحديث عن دور وتضحيات أفرد جهاز الشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

وأوضح الخطاب، أن ذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة 2022 وتقديرا للدور البناء الذي تقوم به وزارة الداخلية في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، وعملا على توطيد جسور الثقة والتعاون البناء مع مؤسسات الدولة على أساس المشاركة والمسئولية تجاه الوطن.

وأكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أنه يرجو من الله أن يكون الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2021 / 2022، حافلاً بالرخاء والإنجاز وأن يبعد عن بلادنا كل مكروه وسوء.

ووجه نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، رسالة  لـ طلاب المدارس في مصر وأولياء أمورهم، قائلا: “أهنّئ جميع أبنائنا الطلبة وأولياء أمورهم الكرام الذين جدّوا واجتهدوا ووجدوا ثمرة جهودهم، متمنّين لهم مزيداً من النجاحات”.

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التعليم تخصّص الحصة الأولى بالمدارس للحديث عن تضحيات رجال الشرطة

وقال نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين موجها رسالة لـ المعلمين والمعلمات: “أنتم تخطون خطوةً أخرى في طريق المستقبل، وترسخون لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة وهو التعليم الجيد وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ في ضمان التعليم الجيد المنصف وتعزيز فرص التعليم مدى الحياة للجميع، وتجعلون الطالب معتزا بذاته وفخوراً ببلاده قابلا لـ التعددية وقادراً على التنافسية”.

على جانب آخر، أكدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدراسة منتظمة الآن في جميع المدارس، ولا صحة لكل ما نشر عن تعطيل الدراسة في المدارس اليوم لسوء الأحوال الجوية.

وأوضحت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، أن نسب حضور الطلاب في جميع مدارس الجمهورية عالية اليوم، مشددة على أن جميع المدارس لديها تعليمات بتسجيل الغياب، حيث لم ولن يتم رفع الغياب في المدارس خلال الترم الثاني لتحقيق الانضباط المطلوب.

وقالت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم إنه لا مجال لـ تعطيل الدراسة في المدارس خلال الترم الثاني، إلا إذا رأت الدولة المصرية من خلال لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء وجود ظروف اضطرارية تستدعي تعطيل الدراسة في المدارس حفاظا على سلامة الطلاب والمعلمين من أي ظروف وبائية خطيرة في مصر.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه بالنسبة للأحوال الجوية، فوفقا لما أكدته هيئة الأرصاد الجوية، فإن الوضع لا يستدعي تعطيل الدراسة في المدارس، حيث أكدت الأرصاد الجوية أن الطقس في مصر اليوم مستقر، حيث تتراوح العظمى من 20 درجة لـ 21 درجة مئوية خلال فترات النهار.

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