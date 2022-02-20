شاهد.. انقلاب متسابقة بالسيارة في سباق إكستريم إي بالسعودية|فيديو

في مقطع فيديو يحبس الأنفاس، انقلبت سيارة السائقة الإسبانية «كريستين زونكا» خلال الحصة التأهيلية الأولى من سباق منافسات "إكستريم إي" للسيارات التي تستضيفها مدينة نيوم في المملكة العربية السعودية.

انتشر مقطع فيديو يحبس الأنفاس على مواقع التواصل الاجتماعي لانقلاب سيارة المتسابقة الإسبانية عدة مرات بشكل مروع وسط صحراء السعودية.

كانت المتسابقة الإسبانية فقدت السيطرة على مركبتها، مما تسبب في الحادث المروع، وتم نقلها بعد ذلك بالإسعاف، فلم تتعرض لأذى.

انطلقت فعاليات سباق "إكستريم إي" في نيوم بالسعودية صباح أمس، السبت، وهو ثاني سباق من سلسلة "إكستريم إي" لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية.

ومن المقرر إقامة السباق على مدى يومين بمشاركة 10 فرق عالمية و20 سائقا وسائقة من محترفي هذه الرياضة.