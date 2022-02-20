مصرع عنصر إجرامى شديد الخطورة فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة

لقى أحد العناصر الجنائية شديدة الخطورة بسوهاج مرتكب واقعة قتل أحد المواطنين حاول منعه من سرقة سيارته مصرعة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.

البداية بتاريخ 17 الجارى قام أحد العناصر الجنائية بإرتكاب واقعة دهس أحد المواطنين أثناء محاولة الأخير منعه من سرقة سيارته بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج مما أدى إلى وفاته .

أسفرت جهود البحث عن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه عنصر إجرامى شديد الخطورة (سبق إتهامه والحكم عليه فـى عدد من القضايا من بينها "مخدرات ، سلاح ، ضرب" ) .

عقب تقنين الإجراءات قامت قوة من قطاعى ( الأمن العام والأمن المركزى) وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج بمداهمة مكان إختبائه بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج ، وقد أسفر تبادل إطلاق النيران مع القوات عن مصرعه ، وعُثر بجواره على (بندقية آلية وعدد من الطلقات النارية من ذات العيار) كما تم ضبط سيارة "سبق الإبلاغ عن سرقتها".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتتولى النيابة العامة التحقيق.