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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد.. باريس سان جيرمان يسقط بثلاثية أمام نانت في الدوري الفرنسي

نيمار
نيمار

سقط فريق باريس سان جيرمان أمام مضيفه نانت بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الفرنسي.

وجاءت ثلاثية نانت، عن طريق كل من راندال كولو مواني في الدقيقة 4، وكوينتن ميرلين في الدقيقة 16، ولودوفيك في الدقيقة 45.

وأحرز نيمار دا سيلفا هدف باريس سان جيرمان الوحيد في الدقيقة 47، بعدها أضاع نيمار ركلة جزاء لفريقه .

وبهذه الهزيمة، تجمد رصيد باريس سان جيرمان عند 59 نقطة في الصدارة، بينما صعد نانت للمركز الخامس برصيد 38 نقطة.

وهاجم ليوناردو، المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، حكم المباراة  بعد خسارة فريقه.

وقال ليوناردو: “كنا نعلم أنه بعد مباراة دوري الابطال تنتظرنا مباريات صعبة هنا، باريس هو الفريق الذي يجب هزيمته والحكم يعرف ذلك، منذ البداية كانت مباراة قوية، استقبلنا هدفين، وكان ذلك مستحقًا، بعد ذلك المباراة خرجت عن السيطرة”.

وتابع: “لا أريد أن اتكلم كثيراً  لقد خسرنا ولقد استحقنا ذلك ، لكن ضدنا ، يصفر الكثير من الاخطاء والتي لاتفسير لها، اشهر البطاقة الحمراء ثم عاد للفار الذي في بداية المباراة كان متعطلاً”.

وأضاف: “لقد خسرنا المباراة ونرفع القبعة لنانت واهنئ كومباريه على هذه المباراة، لكن اذا استمروا الحكام في ادارة هذه المباريات بهذا الشكل !! لااحب ذلك”.

باريس سان جيرمان نانت الدوري الفرنسي سان جيرمان نيمار

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