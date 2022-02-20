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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيس هيئة الاستثمار يعرض الفرص الاستثمارية على وفد جمعية رجال الأعمال الأردنيين

صدى البلد

التقى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفدا من جمعية رجال الأعمال الأردنيين، برئاسة محمد بهجت البلبيسي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، بحضور محمد يوسف، المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، وذلك على هامش المشاركة فى اجتماع اللجنة العليا المصرية الاردنية المشتركة.

وناقش الاجتماع فرص الاستثمار المشتركة ومجالات التعاون بين مستثمري البلدين في مجالات الصناعات الغذائية، والخشبية، والبلاستيكية، والطاقة، والسياحة، والتعليم، والخدمات اللوجستية، والتطوير العقاري.

واستعرض عبد الوهاب، خلال الاجتماع، جهود الهيئة العامة للاستثمار والحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع يستهدف عرض أهم الفرص الاستثمارية محل الاهتمام المشترك من خلال خريطة مصر الاستثمارية، والتي تتضمن فرصا استثمارية واعدة في مختلف القطاعات.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار تعدد مجالات التعاون الاستثماري مع الأردن، مشيراً إلى التعاون في الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، وتبادل الخبرات في مجال رعاية المستثمرين.

وأكد المستشار محمد عبد الوهاب، على تواصل الجهود لتعزيز العلاقات الاستثمارية مع الأردن، بما يسهم فى الارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين الشقيقين.

من جانبه أشاد محمد بهجت البلبيسي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، بالتجربة المصرية الرائدة في تحسين مناخ الاستثمار على المستويين التشريعي والتنفيذي، مؤكداً حرص مجتمع الأعمال الأردني على التوسع في الاستثمار في مصر، وعقد شراكات استثمارية مع الجانب المصري للتوسع في الأسواق العربية والأفريقية.
 

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رئيس هيئة هيئة الاستثمار رجال الأعمال الأردنيين محمد يوسف

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