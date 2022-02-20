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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

شارك في فيلمي الحوت الأزرق والشرابية.. وفاة الفنان الشاب جمال فؤاد

الفنان جمال فؤاد
الفنان جمال فؤاد

أعلنت المطربة أمينة وفاة الفنان الشاب جمال فؤاد من خلال صفحتها الشخصية على انستجرام، وصدم خبر وفاته العديد من زملائه داخل الوسط الفني وخارجه.

وفاة الفنان جمال فؤاد 

تصدر الفنان الشاب جمال فؤاد، تريند جوجل بعد أن أعلنت الفنانة أمينة عن وفاته أمس ونعته بكلمات مؤثرة خاصة أنها تعاونت معه فى فيلم “الشرابية”.

كانت آخر رسائل جمال فؤاد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "أكتر حاجة بكرهها إن حد يلقح بالكلام من غير ما يجيب سيرته علشان يخلى خصمه يعرف يرد عليه إنما الخيبة اللى بتلقح كلام وتقول الحدق يفهم ماعدش حد دلوقتى بيحط فى دماغه إنه يفهم بحس شخصية هبلة متخلفة نقصه تربية ومعندهاش الشجاعة الكافية إنها تواجه خصمها وللأسف انها جبانة".

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

الفنان الشاب جمال فؤاد الفنان جمال فؤاد جمال فؤاد

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