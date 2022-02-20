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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المؤبد لـ تاجر مخدرات فى القليوبية

ضبط متهم
ضبط متهم

قضت محكمة جنايات بنها فى القليوبية الدائرة السابعة، برئاسة المستشار ياسر كمال الدين ياسين، وعضوية المستشارين إيهاب فاروق فتح الباب، ومدحت مجدى مكي، ومحمد عبد الحميد السعدني، وأمانة سر نادر السقا، بالسجن المؤبد، لعاطل، لإتجاره بالمواد المخدرة "الحشيش"، بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 11251 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة الخصوص، والمقيدة برقم 3167 لسنة 2021 كلى جنوب بنها، أن المتهم "ع م ق"، 19 سنة، عاطل، مقيم دائرة القسم، أحرز بقصد الإتجار والتعاطى جوهر مخدر الحشيش فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط عاطل، مقيم دائرة قسم شرطة الخصوص، بحوزته كمية من مخدر الحشيش بقصد الإتجار، ومبلغ مالى وهاتف محمول، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته الآثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائى لفحصها، وورد تقرير المعمل بأنها لمخدر الحشيش، وأحالته النيابة للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق.

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