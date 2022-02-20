بيراميدز يتوجه لملعب مواجهة بطل زامبيا في كأس الكونفدرالية

تحركت بعثة فريق نادي بيراميدز من مقر فندق إقامتها في العاصمة الزامبية لوساكا في طريقها إلى ملعب "ناشيونال هيروز" لمواجهة زاناكو في إطار مواجهات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره نادي زاناكو الزامبي في الثالثة عصر الأحد المقبل بملعب "هيروز الوطني" بالعاصمة الزامبية لوساكا، في إطار مواجهات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وعقد الكابتن إيهاب جلال، محاضرة مع لاعبي الفريق بفندق الإقامة لشرح الخطة وطريقة اللعب قبيل التحرك إلى ملعب المباراة لخوض اللقاء.

يذكر أن بيراميدز يحتل صدارة المجموعة الأولى برصيد ٣ نقاط من انتصار بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى على الأهلي طرابلس الليبي باستاد الدفاع الجوي.