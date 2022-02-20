ممدوح عيد يطالب لاعبي بيراميدز بالفوز على زاناكو والابتعاد بالصدارة

حرص المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز ورئيس بعثة الفريق في زامبيا، على أن يكون في وداع اللاعبين وأفراد البعثة خلال تحركهم من فندق الإقامة في الطريق لملعب "ناشيونال هيروز" لخوض مباراة زاناكو.



ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره نادي زاناكو الزامبي في الثالثة عصر الأحد المقبل بملعب "هيروز الوطني" بالعاصمة الزامبية لوساكا، في إطار مواجهات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وطالب رئيس بيراميدز لاعبي الفريق بضرورة التركيز من أجل تحقيق الفوز على حساب الفريق الزامبي والابتعاد بصدارة قمة المجموعة الأولى.

يذكر أن بيراميدز يحتل صدارة المجموعة الأولى برصيد ٣ نقاط من انتصار بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى على الأهلي طرابلس الليبي باستاد الدفاع الجوي.