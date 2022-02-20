إنجازات نقابة المهندسين بسوهاج فى مؤتمر يحضره النقيب العام

انطلق مؤتمر نقابة المهندسين في سوهاج برئاسة المهندس هاني ضاحي النقيب العام للنقابة العامة لمهندسين مصر، وبحضور نخبة من أعضاء النقابة العامة من أبناء سوهاج.

بدأ المؤتمر باستعراض أعمال النقابة العامة والفرعية خلال السنوات الماضية في سوهاج وما تم تقديمه لمهندسي سوهاج.

وكانت أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين 2022 عددًا من الإجراءات المتعلقة بعملية التصويت والفرز فضلًا عن استعلام الناخبين عن لجان اقتراعهم، ودعت اللجنة المرشحين للبدء في إجراءات ملئ نماذج التفويضات حتى يوم الأحد الموافق 20 فبراير بدءًا من العاشرة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساءًا.

وقالت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين 2022 في بيان لها، إنَّه يجرى ملء هذه النماذج سواء بالتوجه مباشرة إلى مقر اللجنة العليا للانتخابات بنقابة المهندسين أو بجميع لجان الانتخابات الفرعية بالمحافظات.

وأوضحت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين برئاسة المهندس هاني محمد محمود، أن إجراءات الانتخابات والفرز في انتخابات نقابة المهندسين 2022 تكون بحضور من يشاء من المرشحين أو أن يُنوب عنه مهندسًا من أعضاء الجمعية العمومية المُقيدة أسماؤهم في الجدول.