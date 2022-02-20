عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنجازات نقابة المهندسين بسوهاج فى مؤتمر يحضره النقيب العام

مؤتمر نقابة المهندسين
مؤتمر نقابة المهندسين بسوهاج

انطلق مؤتمر نقابة المهندسين في سوهاج برئاسة المهندس هاني ضاحي النقيب العام للنقابة العامة لمهندسين مصر، وبحضور نخبة من أعضاء النقابة العامة من أبناء سوهاج.

 

بدأ المؤتمر باستعراض أعمال النقابة العامة والفرعية خلال السنوات الماضية في سوهاج وما تم تقديمه لمهندسي سوهاج.

سوهاج تنظم برنامجا تدريبيا للقيادات التنفيذية حول اللامركزية والأسلوب الأمثل لتطبيقها

نقيب المهندسين: حققنا فائض مليار جنيه هذا العام.. واستعدنا دورنا كاستشاري أول للدولة

وكانت أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين 2022 عددًا من الإجراءات المتعلقة بعملية التصويت والفرز فضلًا عن استعلام الناخبين عن لجان اقتراعهم، ودعت اللجنة المرشحين للبدء في إجراءات ملئ نماذج التفويضات حتى يوم الأحد الموافق 20 فبراير بدءًا من العاشرة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساءًا.

 

وقالت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين 2022 في بيان لها، إنَّه يجرى ملء هذه النماذج سواء بالتوجه مباشرة إلى مقر اللجنة العليا للانتخابات بنقابة المهندسين أو بجميع لجان الانتخابات الفرعية بالمحافظات.

 

وأوضحت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين برئاسة المهندس هاني محمد محمود، أن إجراءات الانتخابات والفرز في انتخابات نقابة المهندسين 2022 تكون بحضور من يشاء من المرشحين أو أن يُنوب عنه مهندسًا من أعضاء الجمعية العمومية المُقيدة أسماؤهم في الجدول.

سوهاج مؤتمر المهندسين نقابة مهندسو سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. "أون تايم سبورتس" تعلن إذاعة مباراتي مصر والسنغال بتصفيات كأس العالم

3 أيام من الطقس السيئ.. تعرف على نوة الشمس الصغرى التي نمر بذروتها اليوم

الأرصاد تحذر المواطنين من التقلبات الجوية يومي الأربعاء والخميس المقبلين|فيديو

مصرع 4 شباب فى حادث مروع بمدينة نصر.. صور

أحمد أبو النصر صاحب فنكوش الكركمين ..باع الوهم للمرضى |والأطباء ترحب بضبطه

الأرصاد تحذر : تقلبات جوية تشهدها البلاد الأربعاء المقبل

إبراهيم سعيد : هذا الثنائي لا يستحق التواجد فى نادى الزمالك

مصرع 5 أشخاص وإصابة 3 إثر انقلاب ميكروباص بترعة في الغربية

موضوعات متعلقة

غرق طفل داخل ترعة نجع حمادي في سوهاج

ترشيحاتنا

بعد ضبط "طبيب الكركمين".. فاطمة عيد بطلة الإعلان: صورته كـ"مجاملة" منذ 5 سنوات

طبيب الكركمين لعلاج المفاصل.. تفاصيل القبض على أحمد أبو النصر

إصابة الملكة البريطانية إليزابيث الثانية بـ كورونا.. والعوارض خفيفة.. فيديو

ما عقار الكركمين الذي حبس صاحبه.. القصة الكاملة للقبض على الصيدلي أحمد أبو النصر محتكر الفضائيات

قصف جديد لإحدي مدن دونتسك.. ودوي صفارات الطوارئ في لوجانسك

أخرها تلاعب محطات الوقود بعدادات اللترات.. 5 أهداف مشبوهة وراء إطلاق الشائعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ابنها.. تفاصيل إصابة الملكة إليزابيث بكورونا رغم تلقيها اللقاح

دمرت المنازل.. يونيس تقتلع شجرة ضخمة عمرها 400 عام|صور

عمرها 8500 عام.. اكتشاف أقدم مدينة أثرية في الإمارات| فيديو

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس| مصر ترسل شحنات طبية للسودان على متن 4 طائرات عسكرية

فيديو

4 شباب ضحية حادث مدينة نصر المأساوي.. ماذا حدث؟ فيديو

الطيار المصري وليد مراد يبهر الإنجليز وسط عاصفة ضربت مطار هيثرو.. ماذا فعل؟ "فيديو"

فيديوجراف..مشكلة عائلية .. حقيقة اختطاف مدير بنك وخطيبته على الصحراوي

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس| مصر ترسل شحنات طبية للسودان على متن 4 طائرات عسكرية

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

مني أحمد

الأزمة الأوكرانية وميزان القوى العالمية

كريمة أبو العينين

جواز أوكرانيا من الغرب باطل

إلهام أبو الفتح

مات أستاذي جلال دويدار

المستشار أسـامة الصعيدي

الخطاب المصري في بروكسل

جاسم بودي

جاسم بودي يكتب : رسالة إلى أحمد الناصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ