تجار الكيف في قبضة مباحث القاهرة

نجحت مباحث القاهرة في إسقاط شخصين ي وجان المواد المخدة، يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين ، مقيمان بدائرة القسم) حال تواجدهما بالمنطقة سكنهما ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الفودو - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول)

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهاتفان لتسهيل الإتصال بعملائهما تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين ، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة القسم) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1٫500 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) .

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة ، والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهما تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي المرج ، تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية) حال تردده على دائرة القسم وبحوزته (كمية من مخدر البودر وزنت 1٫200 كيلو جرام – هاتف محمول).

بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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