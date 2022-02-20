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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وائل الفشني يطرح أغنية "أيام" من ألحان محمد نوارة ..نهاية الشهر الجاري

وائل الفشني ومحمد
وائل الفشني ومحمد نوارة

يستعد المطرب وائل الفشني لإطلاق أحدث أعماله الفنية، وهي أغنية " أيام " وهي موسيقي وكلمات محمد نوارة، وتمثل الأغنية حالة موسيقية خاصة غنية بالمشاعر والمشاهد الدرامية المتباينة التي من المقررعرضها نهاية الشهر الجاري. 

وصرح محمد نوارة أنه يتم حالياً وضع اللمسات النهائية للفيديو كليب الخاص بها والذي قام بإخراجه المخرج الشاب أحمد وهبة الذي يقدم من خلال هذا الفيديو عمل إبداعي جديد يضاف لأعماله المتميزة، حيث قام بعمل فكرة رائعة ومبتكرة دراميا الي جانب أسلوب الإخراج نفسه الذي جاء من خلال "one shot take" وهو تصوير الأغنية بالكامل مرة واحدة بدون أي قطع او إضافات، فالكاميرا تعمل من بداية الاغنية لأخرها لايف وهذا أسلوب فني صعب جدا ولكنه يعطي بعد درامي أكبر للأغنية.

 

وأضاف نوارة "لقد جاء التعاون الفني مع المطرب وائل الفشني لتقديم هذه الأغنية حيث أنه من أكثر الأصوات المتواجدة التي يمكن أن تجسد الحالة الدراميه في هذه الأغنية من حيث الموسيقى والكلمات، وقمنا بالبروفات والتدريبات النهائية وأبدع وائل في الأغنية والتعبير عن كل ما بها من مشاعر ، وقد عرف الفاشني بتقديم الابتهالات والأناشيد وغناء التراث الصعيدي وإعادة تقديمه بشكل مختلف.

 

وأوضح نوارة أن أغنية أيام تتحدث عن تغير أحوال الانسان على مر الأيام والمواقف المتباينة التي يمر بها من فراق وغدر وحب وفرح وحزن وغيرها... وقد بدأت الفكرة كمقطوعة موسيقي تصويريه ثم قررت أن أحولها إلى أغنية لما بها من دراما تحتاج إلى عمل حالة غنائية خاصة لها. 

 

وكانت أخر الأعمال الفنية لمحمد نوارة اثنان من المقطوعات الموسيقية والتي غنت فيهما مطربة السوبرانو العالمية والمصرية الأصل فاطمة سعيد، وتناولت المقطوعة الأولى قصة تطور الفن عبر العصور المختلفة، والمقطوعة الثانية تمثلت في موسيقى لفيديو وثائقي خلال فاعليات معرض الأبد هو الآن عند سفح الأهرامات.

 

وأحيا المطرب وائل الفشني حفلا غنائيا يوم 17 فبراير الجاري بساقية الصاوي وسط إجراءات احترازية مشددة منعا لانتشار فيروس كورونا.

وقال وائل الفنشي خلال برنامج واحد من الناس، الذى يقدمه الإعلامى عمرو الليثى، علي قناة الحياة، إنه يتمنى السفر للخارج وغناء كل مقامات الأغنية المصرية لكي  يعرفها العالم.

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