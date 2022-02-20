سفارة مصر في زامبيا تدعم بيراميدز أمام زاناكو

حرص جميع أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية في العاصمة الزامبية، على التواجد في مقصورة ومدرجات ملعب هيروز الوطني بمدينة لوساكا العاصمة لدعم بيراميدز في مباراته الهامة أمام نظيره نادي زاناكو في إطار مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

وتواجد السفير معتز أنور سفير مصر في زامبيا إلى جوار المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لبيراميدز ورئيس البعثة، في مقصورة ملعب اللقاء لدعم الفريق، كما تواجد جميع أعضاء الوفد الدبلوماسي وعائلاتهم لمساندة وتشجيع ممثل مصر في كأس الكونفدرالية.

كما حرص عدد كبير من أعضاء الجالية المصرية في زامبيا على التواجد في المدرجات لدعم الفريق ومساندة اللاعبين ومطالبتهم بالفوز والابتعاد بصدارة المجموعة.