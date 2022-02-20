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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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استشارى أعصاب: الخلايا الجذعية لديها القدرة على التجدد والتنوع

الهام يسرى استشارى
الهام يسرى استشارى المخ والأعصاب

 

قالت إلهام يسرى استشارى المخ والأعصاب ، إن الخلايا الجذعية هى خلايا أولية لديها القدرة على تجديد نفسها وتتنوع لكل أنسجة الجسم فمن الممكن أن تتنوع وتصبح خلايا قلب ، بنكرياس ، أو خلايا عصبية .


وأوضحت إلهام يسرى ، خلال استضافتها ببرنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية MBC  مصر ، أن الخلايا الجذعية لديها القدرة على التجدد والتنوع لأنواع عديدة من الخلايا ، منوهة أن الله  سبحانه وتعالى خلق الخلايا الجذعية  فى بطن الأم تكون منها الجنين ، لافتة إلى أن الخلايا الجذعية تظل فى جسم الانسان حتى بعد ولادته .


وأشارت إلهام يسرى ، إلى أن الحصول على الخلايا الجذعية يكون عن طريق النخاع العظمى بعد تجميع النخاع وفصل النخاع العظمى منه وتكون عملية آمنة ولا يؤثر بأى شكل من الأشكال على صحة جسم الانسان .


 

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