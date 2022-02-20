تدريبات قوية لـ سيراميكا كليوباترا لمواجهة غزل المحلة

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، تدريبه اليوم، استعدادا لمواجهة غزل المحلة ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.
ويسعى فريق سيراميكا كليوباترا، لتحقيق الثلاث نقاط بعد التعادل مع المصري البورسعيدي بنتيجة هدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة السابقة.
ويواجه فريق سيراميكا كليوباترا منافسه غزل المحلة يوم الثلاثاء المقبل في الثالثة عصرا.
ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد ١١ نقطة.
في سياق أخر أكد معتز البطاوي، المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا، على أهمية مواجهة الاتحاد السكندري ضمن لقاءات دور الـ٣٢ لبطولة كأس مصر ، المقرر إقامتها خلال الفترة من ١١ إلى ١٥ مارس المقبل.
وقال معتز البطاوي، إن الاتحاد السكندري من الفرق المميزة ودائماً ما تكون مواجهته حافلة بالإثارة والندية، مؤكداً أن سيراميكا كليوباترا هدفه تحقيق الفوز والوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في بطولة كأس مصر.
وأضاف البطاوي، أن تركيز الجهاز الفني واللاعبين حالياً، على مواجهات الدوري المقبلة والتي تبدأ بمواجهة غزل المحلة يوم الثلاثاء المقبل، ثم يبدأ بعد ذلك التفكير والتحضير لمباراة الاتحاد السكندري.