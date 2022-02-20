احتفالًا بيوبيلها الذهبي.. جامعة طنطا تواصل فاعليات «قادرون باختلاف» بـ «طب الأسنان»

واصلت جامعة طنطا لليوم الثانى على التوالى فاعليات مبادرة "قادرون باختلاف" بكلية طب الأسنان بالجامعة، وذلك فى إطار احتفالات الجامعة بيوبيلها الذهبى، تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، والدكتور حمدى شعبان القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور حاتم أمين عميد الكلية.

أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، أن تلك الفاعليات جاءت تنفيذاً للمبادرة التي أطلقها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعنوان "قادرون باختلاف" والتي تقام لدعم وتشجيع أبنائنا من ذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة.

أضاف رئيس جامعة طنطا، أن ذوى الهمم وأصحاب القدرات الخاصة جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع، ولديهم طاقات وقدرات على البذل والعطاء، مؤكدًا حرص جامعة طنطا على استثمار طاقاتهم بشكل أفضل، وتقديم كل الرعاية والحماية والاهتمام لهم.

وأوضح الدكتور حمدي شعبان القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة أنه تم تقديم العديد من الخدمات والرعاية الصحية على الوجه الأكمل لذوى الهمم فى إطار البرنامج الزمنى للجامعة والذي يستهدف 45 طالبا وطالبة من ذوى الإعاقة السمعية على مستوى كليات الجامعة.

من جانبه أشاد الدكتور حاتم أمين عميد كلية طب الأسنان بجامعة طنطا بما تقوم به إدارة الجامعة بقيادة الدكتور محمود ذكى من جهود مضنية في خدمة أبنائنا ذوي الهمم على النحو الذي يمكنهم من ممارسة مواهبهم وتنمية هواياتهم ومهاراتهم.