وكالة الفضاء المصرية: إنتاج 100 وحدة قمر صناعي تعليمي لطلاب المدارس الثانوية

قال الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية الدكتور محمد القوصي، إن الوكالة قامت بإنتاج 100 وحدة قمر صناعي تعليمي لطلاب المدارس الثانوية، إيمانا منها بأن طلاب اليوم هم علماء الغد القوة الحقيقية التي ستحقق لمصر الريادة.

وأشار القوصي - في تصريح اليوم - إلى أنه في هذا الإطار توقع وكالة الفضاء المصرية يوم الأربعاء المقبل بروتوكولا للتعاون المشترك مع وزارة التربية و التعليم في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وذلك بحضور الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية و التعليم.

وأضاف انه سيقام على هامش توقيع البروتوكول ورشة عمل لـ5 مدارس في مع تسليم كل مدرسة واحد من الاقمار الصناعية التعليمية.

وأكد القوصي اهتمام وكالة الفضاء المصرية بالاستثمار في العقول المصرية من خلال تنمية مهارات الطلاب المهتمين بعلوم وتكنولوجيا الفضاء وتقديم كل الدعم والرعاية لهم.

