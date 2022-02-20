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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

من وزير التنمية المحلية

تكليفات جديدة للمحافظين لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية.. إنفوجراف

ازالة التعديات
ازالة التعديات

أصدر جه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تعليمات جديدة للمحافظين بشأن التعامل مع التعديات على الأراضي، في إطار قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 533 لسنة 2022 بتشكل لجان لمنع التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وتضمنت قرارات شعراوي: 

- تشكيل اللجان التي أصدر رئيس الوزراء قراراً بتشكيلها لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية بالمحافظات .
-    لجنة مركزية : تشكل برئاسة ممثل عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وعضوية ممثل عن وزارة التنمية المحلية .
-  لجنة المحافظة : تشكل برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية كل من مديري مديرية الزراعة وإدارة حماية الأراضى بالمحافظة وممثل مديرية الأمن .
-    لجنة المركز : تشكل برئاسة رئيس الوحدة المحلية للمركز أو من يفوضه وعضوية كل من مدير الإدارة الزراعية ورئيس قسم حماية الأراضى بالمركز ومأمور المركز أو من ينوب عنه .
-    لجنة القرية : تشكل برئاسة رئيس الوحدة المحلية للقرية وعضوية كل من رئيس نقطة الشرطة أو العمدة أو الشيخ بالقرية ومدير الجمعية الزراعية بالقرية .
- لجان المحافظات والمراكز والقرى ستقوم بالمرور الميدانى على الأراضى الزراعية في نطاق كل منها والتصدي لأى حالة تعد عليها .
- المحافظين سيقومون بالمتابعة اليومية لتقارير منظومة رصد المتغيرات المكانية التي بدأت العمل في جميع المحافظات بالتنسيق مع هيئة المساحة العسكرية والتي ترصد بالأقمار الصناعية أي تغير يحدث على الأراضى الزراعية.
- التعامل الفوري مع أي مخالفة تعد يتم رصدها بالتنسيق مع الجهات المعنية وقوات إنفاذ القانون.
- محاسبة المقصرين من العاملين بالإدارة المحلية بالمحافظة عن متابعة هذا الملف.
- مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية محور رئيسى في تقييم أداء القيادات التنفيذية بالمحافظات.
 

انفوجراف وزير التنمية المحلية التعديات علي الأراضي مصطفى مدبولي لجان

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