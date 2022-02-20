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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد إصابة أمه بالسرطان..

لم يحلقه طوال حياته.. صبي يتبرع بشعره تعاطفا مع والدته| صور

إيلي ماكجي
إيلي ماكجي

في مشهد مؤثر وإنساني، أقدم صبي بعمر 11 عاما على قص شعره الذي لم يسبق حلقه منذ ولادته، للتبرع به لجمعية خيرية لمكافحة سرطان الأطفال، وذلك بعد تشخيص حالة والدته بمرض السرطان.

إيلي ماكجي

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"،  كان يصل طول شعر الصبي الأشقر “إيلي ماكجي”، إلى 27 بوصة، حيث كان يصل شعره إلى خصره.

إيلي ماكجي


واتجه الصبي الصغيرالذي يعيش بسانت آيفز، بمقاطعة كامبردجشاير البريطانية، إلى صالون الحلاقة لقص 16 بوصة من شعره للتبرع بها إلى مؤسسة Little Princess Trust، تعاطفاً مع مرضى السرطان وأمه التي أصيبت بنفس المرض اللعين.

إيلي ماكجي

 

كما تبرع الصبي بأموال لصالح مستشفى بابوورث الملكي في كامبريدج، الذي تعالج فيه والدته بيكي باريت ، 55 عامًا ، عندما تم تشخيص إصابتها بسرطان الرئة في ديسمبر.

 

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