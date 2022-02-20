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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسبب الجوع ونقص المساعدات .. الموت يهدد الطفلة رندا |فيديو

الطفلة اليمنية راندا
الطفلة اليمنية راندا

عرضت فضائية "يورو نيوز" تقريراً مفصلاً يرصد المجاعة التي تحدث في اليمن بسبب نقص المساعدات، ومن ضمنها الطفلة رندا التي تموت من الجوع يومياً.

وأضاف التقرير أن الطفلة اليمنية رندا تبلغ من العمر ثلاث سنوات، لكن وزنها لا يتجاوز 4 كيلومترات، حيث إنها تعاني من سوء تغذية حاد، بسبب ظروف إقامتها في مخيم للنازحين في حجة في شمال اليمن.

وتنام الطفلة اليمنية في ملاءة رمادية رقيقة على سرير حديدي قاس في خيمة والديها، مضيفاً أن رندا تبكي لطلب طعام غير متوفر، ثم تتوقف للحظات لتلتقط أنفاسها بصعوبة والدموع تنهمر على خديها، ثم تبكي مجددا، ثم تتوقف للحظات، وتعاود البكاء، ومع ذلك الطعام لا يأتي.

ونوه التقرير أن راندا هي واحدة من ملايين الأطفال اليمنيين الذين يعانون من هذه الأمراض، بسبب النزاع على السلطة منذ أكثر من  سنوات، بين القوات الحكومية للسيطرة على العاصمة.

وأشار التقرير إلى أن الأمم المتحدة حذرت مراراً من حدوث مجاعة كبرى تهدد البلاد، ولكن هذا الخطر ظل أكثر قرباً مع تراجع المساعدات التي تقدمها الدول المانحة للمنظمات الاغاثية. 

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